Если вы не знаете, что вас ожидает в ближайшие дни, самое время ознакомиться с новым астропрогнозом.

Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами. Пытаясь сопротивляться всему на свете, ничего не добьетесь. Завтрашний вечер день проведите по возможности с людьми, которых вам приятно видеть.В вашей жизни могут произойти неожиданные события, а ваша нестандартная реакция удивит окружающих. Завтра труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение — вам хватит сил довести их до конца.Вы сможете совершить маленькое чудо. Новые проекты остановятся в своем развитии исключительно по причине отсутствия связи или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи завтра.Вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Завтра творческий потенциал тоже будет на высоте. Глупо им не воспользоваться. Но это будет стоить больших усилий.Вы можете оказаться в ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты — плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Завтра заслужите поощрение, однако сам себя не похвалишь — никто не похвалит.Возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Завтра сможете найти ответ на вопрос, который мучает вас несколько дней. Придется постараться.Вы имеете неплохой шанс обнаружить среди царящего внутри вас легкого хаоса некое очень полезное знание. Постарайтесь больше его не терять – в блокнот запишите, например.Не разбрасывайтесь деньгами и энергией – и тому и другому найдется верное применение немного позже. Постарайтесь не затевать ничего, что не смогли бы довести до конца в тот же день.Нынче вы большей частью будете заняты разговорами, в основном высокоумными. Однако некоторые из них будут содержать и полезную информацию. Завтра всевозможные правила, иногда отравляющие жизнь, могут послужить защитой.Сейчас вы довольно уязвимы и практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление. Лучше ограничить круг общения. Завтра некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными.Не нужно задумываться о дне завтрашнем – слишком большого внимания и сил потребует настоящий. Период тяжелый, но плодотворный. Завтра ваше обаяние откроет доступ в любые сферы, стоит только пожелать.Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим. Соглашайтесь на первое же предложение. Завтра, возможно, предстоит еще раз проверить на практике, что дарить подарки так же приятно, как и получать.