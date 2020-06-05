Если вы не знаете, что вас ожидает в ближайшие дни, самое время ознакомиться с новым астропрогнозом.Овен (21.03–20.04)
Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами. Пытаясь сопротивляться всему на свете, ничего не добьетесь. Завтрашний вечер день проведите по возможности с людьми, которых вам приятно видеть.
Телец (21.04–20.05)
В вашей жизни могут произойти неожиданные события, а ваша нестандартная реакция удивит окружающих. Завтра труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение — вам хватит сил довести их до конца.
Близнецы (21.05–21.06)
Вы сможете совершить маленькое чудо. Новые проекты остановятся в своем развитии исключительно по причине отсутствия связи или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи завтра.
Рак (22.06–22.07)
Вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Завтра творческий потенциал тоже будет на высоте. Глупо им не воспользоваться. Но это будет стоить больших усилий.
Лев (23.07–23.08)
Вы можете оказаться в ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты — плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Завтра заслужите поощрение, однако сам себя не похвалишь — никто не похвалит.
Дева (24.08–23.09)
Возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Завтра сможете найти ответ на вопрос, который мучает вас несколько дней. Придется постараться.
Весы (24.09–23.10)
Вы имеете неплохой шанс обнаружить среди царящего внутри вас легкого хаоса некое очень полезное знание. Постарайтесь больше его не терять – в блокнот запишите, например.
Скорпион (24.10–22.11)
Не разбрасывайтесь деньгами и энергией – и тому и другому найдется верное применение немного позже. Постарайтесь не затевать ничего, что не смогли бы довести до конца в тот же день.
Стрелец (23.11–21.12)
Нынче вы большей частью будете заняты разговорами, в основном высокоумными. Однако некоторые из них будут содержать и полезную информацию. Завтра всевозможные правила, иногда отравляющие жизнь, могут послужить защитой.
Козерог (22.12–20.01)
Сейчас вы довольно уязвимы и практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление. Лучше ограничить круг общения. Завтра некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными.
Водолей (21.01–20.02)
Не нужно задумываться о дне завтрашнем – слишком большого внимания и сил потребует настоящий. Период тяжелый, но плодотворный. Завтра ваше обаяние откроет доступ в любые сферы, стоит только пожелать.
Рыбы (21.02–20.03)
Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим. Соглашайтесь на первое же предложение. Завтра, возможно, предстоит еще раз проверить на практике, что дарить подарки так же приятно, как и получать.