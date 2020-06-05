По состоянию на 5 июня в Харькове зафиксировано 726 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 972 подозрения на COVID-19, из которых 1 195 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 211 человек, из них 172 - жители Харькова. Также за это время 541 пациент выздоровел, 51 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 пациента выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 новых случаев.