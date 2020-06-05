Украинцы смогут открывать депозиты в «Укрпоште» – соответствующий законопроект принят Верховной Радой в первом чтении. Куда почта будет девать эти деньги и где возьмет средства на выплату процентов своим клиентам, если возможности кредитования ей не дают? Почему НБУ против получения «Укрпоштой» таких полномочий? В этих вопросах разбирался «Вечерний Харьков».

«Укрпоште» намерены разрешить широкий спектр услуг

С чего платить проценты по депозитам

Выступит в роли кредитного агента

Что не устраивает Нацбанк

Соблюдать нормативы не обязана

Что может изменить второе чтение

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2788-д, которым «Укрпоште» разрешается предоставлять банковские услуги, то есть открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты. Документ предполагает, что граждане смогут открывать депозиты в «Укрпоште», оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также присоединиться к рынку онлайн-торговли. При этом «Укрпошта» не будет кредитовать физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств. Кроме того, предприятие становится участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.Предоставление таких полномочий позволит «Укрпоште» обеспечить финансовыми услугами около 15 миллионов жителей сельской местности, где нет банковских отделений, но есть почтовые отделения.По словам финансово эксперта, главного редактора издания «Деньги.ua» Александра Крамаренко, украинцы стали значительно реже пользоваться традиционными почтовыми услугами – отправлять письма, телеграммы, поздравительные открытки, выписывать огромное количество журналов и газет. Естественно, «Укрпоште» необходимо каким-то образом переформатироваться, находить новые способы заработка.– «Укрпошта» уже давно занимается финансовыми операциями, например, принимает на выгодных условиях оплату коммунальных услуг, выдает пенсии и соцпомощь. Некоторое время назад она получила лицензию НБУ на такую финансовую услугу, как перевод денег без открытия счета и так далее. Структура решила пойти дальше и расширить свою сферу финансовых услуг, мотивируя это богатым опытом общения с людьми, огромным количеством точек доступа – почтовых отделений, которые находятся не только в городах, но и в отдаленных, маленьких селах, – говорит Александр Крамаренко. – Согласно законопроекту «Укрпоште» намерены предоставить очень широкий спектр банковских услуг, в том числе привлечение депозитов, но за исключением кредитования конечного заемщика, то есть, она не имеет права выдавать кредиты юридическим и физическим лицам.В связи с этим у эксперта возникает вопрос: куда «Укрпошта» будет девать деньги, привлеченные в качестве депозитов, если не сможет заниматься кредитованием? Для каких целей могут быть использованы эти деньги? Это во-первых.– А во-вторых, по депозитам необходимо выплачивать клиентам проценты. А чтобы этот процент платить, «Укрпошта» должна, в свою очередь, давать деньги еще кому-то под процент, то есть заниматься кредитованием. Между тем кредитование в новые полномочия почты, согласно законопроекту, не входит, – разводит руками Александр Крамаренко.Эти вопросы , по словам главы «Укрпошты» Игоря Смелянского, будут рассматриваться на втором чтении законопроекта.Александр Крамаренко предполагает, что, скорее всего, «Укрпошта» будет держать деньги на счетах крупных банков, получать от них проценты и с заработанных таким образом средств выплачивать проценты клиенту по депозиту.– В принципе, многим банкам это может быть интересно, потому что «Укрпошта» обладает широкой сетью, и банки смогут не тратить личные ресурсы на открытие новых отделений, персонал и так далее, – поясняет эксперт.Еще один вариант, куда пристроить деньги с депозитов, открытых клиентами в «Укрпоште», – вложить их в государственные и муниципальные облигации.– Однако для этих целей «Укрпоште» придется разжиться сотрудниками, которые будут понимать, как управлять портфелем облигаций, адекватный ли там уровень риска и прочие вещи, – говорит Александр Крамаренко.Поскольку «Укрпошта» выдавать кредиты не сможет, скорее всего, по словам Игоря Смелянского, она будет выступать в роли кредитного агента. Это предусмотрено законопроектом. Как пояснил Александр Крамаренко, в таком случае «Укрпошта» вступает в партнерство с каким-то банком и привлекает для него клиентов-заемщиков. Банк расписывает процедуру, заявки поступают через «Укрпошту» в банк, потом возвращаются обратно.– Это удобно тем, что заявку сможет отправить, допустим, предприниматель из села, чтобы не ехать в город. Также «Укрпошта» сможет открывать карточки с кредитным лимитом от имени какого-то банка, – рассказывает эксперт.К тому же «Укрпошта» сможет заключать договоры сразу с несколькими банками и предлагать своим клиентам широкий выбор вариантов в одном месте – в почтовом отделении.– Человеку не придется ехать в райцентр и бегать по банковским офисам в поисках выгодных для него условий кредитования. Он просто приходит в почтовое отделение в своем селе и говорит: «Мне нужен кредит две тысячи гривен на 12 месяцев , чтобы купить весной двух поросят, вырастить их и получить прибыль». И ему предлагают несколько вариантов от разных банков. Человек выбирает подходящий, получает средства. А через 12 месяцев приходит на почту: «Вот мои деньги, вот мой договор – давайте погашать». Все! Достаточно удобно. Позитив том, что «Укрпошта» может достучаться до самых отдаленных и небольших населенных пунктов.В Национальном банке выступают против того, чтобы «Укрпоште» разрешили предоставлять банковские услуги. По мнению регулятора, это несет риски для финансового сектора Украины.– Почтовый оператор получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности. Почтовому оператору не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. НБУ сможет устанавливать для «Укрпошты» только порядок открытия и ведения счетов. То есть НБУ не будет регулировать банковскую деятельность «Укрпошты», – говорят в Нацбанке.По мнению Александра Крамаренко, Нацбанк не устраивает именно банковский статус «Укрпошты».– Регулятор настаивает на том, чтобы «Укрпошта» выступала просто в роли финансовой компании с достаточно широким спектром финансовых услуг. Переводы, агентские услуги – пожалуйста. А вот вклады и кредиты – нет. И в этом смысле я соглашусь с Нацбанком, – признается эексперт. – У НБУ в этом случае очень взвешенная аккуратная позиция, поскольку в законопроекте не предусмотрен надзор за «Укрпоштой» со стороны НБУ, у регулятора нет инструмента влияния, а ресурсы будут собираться – соответственно, будут проблемы.Финансовый эксперт напомнил, что собирать деньги клиентов под предоставление будущих выплат могут банки, кредитные союзы, страховые компании, государственные пенсионный фонд и инвестиционные фонды.– Существует достаточно жесткое законодательство, которое хоть как-то, хотя бы формально обеспечивает некий контроль за их деятельностью. Та же отчетность и так далее, – рассказывает Александр Крамаренко.«Укрпошта» же, согласно законопроекту, получает возможность открывать почтовые счета и привлекать депозиты по этим счетам, то есть принимать деньги под процент. При этом у нее не будет обязанности соблюдать нормативы, которые НБУ предъявляет по отношению к банкам.– И это проблема, потому что соблюдение нормативов – вовсе не «забаганка» НБУ, это некий предохранитель от потери клиентских денег, – считает Александр Крамаренко. – Получается, что «Укрпошта» соблюдать нормативы не обязана, и особого надзора в соответствии с этим Нацбанк применять не может. При этом оператор почтовой связи становится участником Фонда гарантирования вкладов, то есть государство в лице фонда несет обязательства по гарантиям на сумму до 200 тысяч гривен. Ситуация получается какая-то странная…Как предполагает Александр Крамаренко, во втором чтении Нацбанк, скорее всего, потребует исключить из законопроекта разрешение на привлечение «Укрпоштой» депозитов.– С другой стороны, никто не мешает «Укрпоште» выступать в роли не только кредитного агента, но и депозитного агента, – замечает он. – И было бы нормально разрешить этой структуре за какую-то комиссию с банками заключать соглашения, дабы от их имени принимать депозиты от населения. Тогда все риски ложатся на банки, которые находятся под надзором НБУ. И для этого «Укрпоште», как мне кажется, достаточно получить лицензию финансовой компании с широким спектром услуг.Либо же во втором чтении жестко «накрутят» функции надзора, то есть в законопроект добавят, что банковская деятельность «Укрпошты» должна находиться под суровым надзором Нацбанка.– А возможности выдачи кредитов будут очень узким – в сотрудничестве лишь с определенными банками, – уточняет эксперт.