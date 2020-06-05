После ухода с должности главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе, в ведомство вернулись более 90% уволенных бывших милиционеров.

Об этом она сказала в комментарии Украинской правде в пятницу, 5 июня.- Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать – украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства. Людей интересует справедливость и решение проблем, которые назревали за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх, – сказала Деканоидзе.- Кагарлык, Переяславль-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы – это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему. Про тех, кто после моего ухода, вместо продолжать созидание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, – возвращаются в реформированную мной полицию, – добавила экс-глава полиции.Деканоидзе сейчас находится в Киеве и выразила готовность к прямому диалогу с парламентариями об истинных причинах ситуации в правоохранительной системе и методы выхода из кризиса.