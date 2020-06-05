Кабинет министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня. В числе прочего правительство сняло обязательство для людей старше 60 лет соблюдать самоизоляцию.

С 5 июня в Украине вводится третий этап ослабления карантинных мер. Как говорится в правительственном постановлении, изменениями, в частности, предусматривается:– религиозные мероприятия могут проводиться на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и в помещении при условии пребывания не более одного человека на пяти квадратных метрах площади здания;– кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемиологических мер;– люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию;– будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня – международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины;– перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).Также Кабмин разрешил проводить аккредитацию образовательных программ для студентов в удаленном режиме и принимать решения об их условной аккредитации без проведения или с проведением частичной экспертизы до 1 сентября 2020 года.По состоянию на 3 июня Харьковская область была не готова к очередному этапу ослабления карантина, поскольку не соответствовала одному из трех базовых критериев: речь об охвате населения тестами. Так, по нормативам необходимо, чтобы этот показатель составлял более 12 на сто тысяч населения, а Харьковской области 3 июня он составлял 11,61. 4 июня ситуация изменилась – охват тестированием составил 12,09. Введение ИФА-тестов на Харьковщине должно стабилизировать ситуацию.