Верховная Рада приняла законопроект №3509 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". За документ проголосовали 274 народных депутата.

"Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно предсказания возможности направления средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на такие меры по преодолению последствий пандемии как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - говорится в пояснительной записке.Указано, что принятие законопроекта приведет к положительному социально-экономическому эффекту для государства, а именно:- стимулированию дополнительного спроса на продукцию отраслей экономики в размере 25 375,0 млн гривен;- повышению поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 млн гривен;- увеличению объема доходов занятого населения на сумму 1 831,4 млн гривен;- повышению инвестиционной способности дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн гривен.