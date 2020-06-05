Велосипедистку сбили 24 мая в 16:45 на ул.Академика Барабашова,36-А в Харькове.

Как сообщили в полиции, женщину сбил автомобиль, похожий на Dacia Logan (коричневого или темно-красного цвета).Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области (ул.Маяковского, 22, кабинет №18) к следователю капитану полиции Семененко Алексею Викторовичу или по телефону: