Житель американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс Дэниел Шедд отправил своей матери селфи, а через несколько минут разбился в авиакатастрофе, пишет Daily Star.

39-летний Шедд вместе со своими тремя университетскими друзьями собрались полетать на четырехместном одномоторном самолете. Пилотом был один из них.Шедд перед взлетом сделал групповой снимок и отправил его матери. На фото четверо мужчин, улыбаясь, позируют на камеру. Буквально через пять минут воздушное судно разбилось.- Они были в приподнятом настроении. Они были счастливы. Погода была отличная, - рассказал отец Шедда.Он добавил, что самолет, хоть и был собран в 1964 году, однако недавно прошел ежегодную инспекцию.Что стало причиной авиакатастрофы, не сообщается. Идет расследование.