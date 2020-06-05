В Харькове Служба безопасности Украины задержала женщину, которая занималась незаконными поставками лекарств и защитных медицинских средств сепаратистам "ДНР".

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.По версии следствия, местная жительница организовала поставки продукции во временно оккупированные районы Донецкой области в адрес структурных подразделений так называемого "министерства здравоохранения ДНР"."Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого "минздрава ДНР" на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей в Харьковской области, после чего переправляла к линии разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории", – говорится в сообщении.Злоумышленницу задержали при попытке отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины (ч.1 ст.110-2 УК Украины).Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.