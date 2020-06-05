Затмение можно будет наблюдать на всей территории страны.

Второй сезон лунных затмений в 2020 году стартует 5 июня с полутеневого затмения. Оно начнется 5 июня в 17:45 по всемирному времени (UT), или в 20:45 по киевскому, и продлится 3 часа 18 минут. Его будет видно из Европы и Африки, Азии и Австралия. Только Северная Америка полностью пропускает это событие.Максимальная фаза затмения наступит в 22:26 по киевскому времени, когда Луна на 59% будет погружена в тень Земли (поэтому его и называют полутеневым).Если при полном затмении Луна становится красной, то при полутеневом просто уменьшается ее свечение, а в цвете появляются красно-коричневые тона.Следующие лунные затмения этого сезона будут 21 июня и 5 июля, но их нельзя будет наблюдать с территории Украины.