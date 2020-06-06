Государственная служба статистики планирует провести перепись сельскохозяйственных домохозяйств.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Вернер.- В Украине еще ни разу не было сельскохозяйственной переписи. В 2001 году у нас была Всеукраинская перепись, в ходе которой мы установили точное количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имеем такой информации. Речь идет о домохозяйствах, - отметил Вернер.По его словам, цель такой переписи - получение информации для принятия управленческих решений.- Нам нужно знать, каких животных содержат люди, какие культуры выращивают... Эта перепись делается для принятия обоснованных решений, чтобы было понятно, куда нужно вкладывать деньги, что нужно дотировать. Для построения грамотной государственной политики в определенных областях, - пояснил глава Госстата.