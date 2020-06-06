Украина – удивительно прекрасна и исследовать ее можно бесконечно. Портал Tripmydream предлагает список мест, о которых многие даже не слышали, и уверяет, что там обязательно стоит побывать.

Вилково, Одесская область

Актовский каньон, Николаевская область

Таракановский форт, Ровенская область

Пещерный монастырь, Львовская область

Опошня, Полтавская область

Криворовня, Ивано-Франковская область

Каменное село, Житомирская область

Подгорецкий замок, Львовская область

Остров Бирючий, Херсонская область

Возможно, вы не знали, но в Украине тоже есть своя Венеция. Пускай расположенный на воде поселок Вилково в Одесской области и не может похвастаться такими же лоском и роскошью, что и знаменитый город влюбленных, но прокатиться на импровизированной гондоле по узкой улочке можно и здесь.Никаких крупных достопримечательностей в этом провинциальном уголке нет, тем не менее он и без того пользуется спросом — местные жители даже наладили бизнес, катая гостей Вилково по окрестностям на собственном водном транспорте. Такую поездку, по словам тех, кому уже довелось там побывать, вам предложат сразу же по приезде, экскурсия на лодке стоит от 150 гривен в час.Одна из красивейших украинских природных достопримечательностей находится селе Актово. Здешние скалы поражают красотой, туристы сравнивают их со знаменитым Гранд- Каньоном в Северной Америке.Долина реки Мертвовод, где расположен украинский каньон, также хранит немало древних секретов: ходят легенды, что скифы здесь когда-то сплавляли вниз по реке своих усопших. Когда ехать в Актовский каньон? Лучше всего в теплое время года, но особенно эффектно это место выглядит осенью. Пейзажи – фантастические!Для любителей мистических мест форт обязателен к посещению, тем более что это архитектурный памятник XIX века. Местные утверждают, что здесь находится чрезвычайно сильный энергетический центр, так что желающих «подпитаться» — милости просим. Правда, добраться сюда непросто. Ближайший к форту населенный пункт — Дубно (Ровенская область). Там нужно сесть в маршрутку до хлебозавода, а потом – около жвух километров пешком. За довольно скромную плату кто-нибудь из местных может стать вашим гидом.Одна из интересных, но не слишком растиражированных достопримечательностей Львовской области – пещерный монастырь возле села Розгирче. Целый комплекс пещер, расположенных в два яруса, был когда-то и помещением для молитв и местом обитания монахов. Холм, на котором находится монастырь, достаточно высок, так что есть бонус – прекрасный вид на живописные окрестности.За самыми аутентичными украинскими «глечиками» и «горщиками» отправляйтесь в поселок Опошня – центр украинского гончарного искусства. С 1986 года там работает Музей украинского гончарства под открытым небом, где можно пообщаться с мастерами из разных регионов, научиться основам гончарного искусства и купить что-нибудь на память в сувенирной лавке.А эти красивейшие места в долине реки Черный Черемош не раз служили источником вдохновения для различных деятелей искусства: от Леси Украинки, которая приезжала сюда писать, до Сергея Параджанова, снявшего там «Тени забытых предков».У села очень давняя и богатая история, и его жители до сих пор свято чтут обычаи и традиции своих предков, а потому попасть сюда — как будто побывать в далеком прошлом. Также любителям активного отдыха стоит знать, что именно здесь находится отправная точка пешеходного маршрута по Черногорскому хребту.Урочище «Каменное Село» – памятник природы, геологический заказник государственного значения – находится близ села Рудня-Замысловичская Олевского района Житомирской области. Есть несколько гипотез, объясняющих появление этого необычного природного объекта. По одной из них, загадочное скопление каменных валунов было принесено ледником. Согласно другой версии – это следы давно исчезнувших гор. Как бы там ни было, это ничуть не умаляет уникальности этого места и его привлекательности для путешественников. Сюда приезжают поклонники экотуризма, любители необычных локаций для фотосъемки и желающие послушать мифы и легенды. У людей, живущих неподалеку, в арсенале очень много захватывающих историй.Помимо собственной Венеции и Гранд-Каньона, есть в Украине и рукотворные аналоги знаменитых мировых достопримечательностей. К примеру, окруженный чудесным садом ренессансный замок в селе Подгорцы нередко сравнивают с роскошным Версалем. Все потому, что его архитектурное изящество ничуть не уступает лучшим примерам дворцового строительства эпохи Ренессанса. Кстати, попасть сюда на экскурсию несложно – замок является частью так называемой «Золотой подковы Украины». Отправившись по этому маршруту, вы увидите не только Подгорецкий замок, но также Олесский и Золочевский.Будет просто преступлением проигнорировать остров Бирючий. Чистота берега и моря, а также лечебные свойства местного климата вполне могут соперничать со знаменитыми курортами Мертвого моря. Территория острова – заповедная. Чтобы попасть туда и насладиться уединенным отдыхом, лучше запастись путевкой заранее.