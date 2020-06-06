Врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.

Она подчеркнула, что серьезный вред организму приносят насыщенные жиры, которые содержатся в ингредиентах солянки: колбасах, сосисках и копченостях. Другие компоненты супа: лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям с гастритом и язвенной болезнью желудка.Также, по словам врача, из-за своего агрессивного состава солянка противопоказана людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.Диетолог отметила, что если животных кормили антибиотиками, в бульон могут попасть вредные вещества, которые оказывают негативное влияние на организм человека,