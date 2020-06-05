По поручению коллектива предприятия, народный депутат обратилась к главе государства Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Юлия Светличная на своем официальном телеграм-канале, 4 июня, по поручению коллектива предприятия, народный депутат направила обращение к президенту Зеленскому о стабилизации ситуации, которая сложилась на Панютинском вагоноремонтном заводе.«Мининфраструктуры и «Укрзалізниця» подтверждают решение о создании ГП «Укрвагонстройремсервис» в которое войдут Панютинский, Дарницкий и Стрыйский вагоноремонтные заводы. Главным предприятием будет определен Панютинский ВРЗ. Такое решение поддерживала изначально, в данном случае обьединение усилит возможности производителей.Но, есть большое но. Данные действия, которые планируется реализовать до конца 2021 года, не решают главной проблемы - отсутсвие системных заказов, сложная производственная и социальная ситуация на гос.предприятии сегодня.Коллектив предприятия хочет видеть не только перспективные планы, а и конкретные действия со стороны правительства по стабилизации работы государственного предприятия именно сейчас. Не формальный подход к существующей проблемной ситуации, а результат. Нужны от государства системные заказы, инвестиции в модернизацию производства.Гос.заказ в мае на ремонт 140 вагонов и работы по резке вагонов не спасают предприятиеРуководитель завода на своём месте, делает всё возможное. Правительство фактически бездействует», – подчеркнула нардеп