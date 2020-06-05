В троллейбус №31, который ехал с ул. Натальи Ужвий в сторону пр. Юбилейного, выстрелил неизвестный - предположительно, из пневматической винтовки.

Как сообщил начальник отдела безопасности движения КП «Троллейбусное депо №2» Богдан Христов, ЧП произошло сегодня, 5 июня, около 13:30 в районе ул. Гвардейцев Широнинцев, 21. Пуля попала в боковое стекло возле средней двери троллейбуса, но не пробила его. В салоне в это время было около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.- Водитель рассказал, что был слышен громкий хлопок, после чего треснуло стекло, по нему пошла «паутина». Троллейбус сразу остановился, пассажиры вышли, а наши работники вызвали полицию. Сейчас пишем заявление. Это новый троллейбус, который мы получили совсем недавно. Сегодня он будет снят с маршрута, чтобы стекло не высыпалось, - отметил Богдан Христов.По его словам, троллейбус будет стоять в депо, пока с завода-производителя не пришлют новое стекло на замену поврежденному.Сейчас на месте происшествия работает полиция.