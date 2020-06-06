В Обсерватории на Гавайях в мае зафиксировали рекордный рост концентрации СО2.

Об этом сообщается со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и Калифорнийский университет в Сан-Диего.В мае 2020 года ученые зафиксировали в атмосфере 417,1 части углекислого газа на миллион. Данный показатель превышает количество за май 2019 года на 2,4 части и абсолютным рекордом месяца.Ученые отмечают, что данные обсерватории не отражают уровень загрязнения во всем мире, но указывают на значительный рост концентрации СО2.В организации обеспокоены тем, что данные показатели свидетельствуют о "новых высотах" изменения климата на планете. Это негативно влияет на биоразнообразие и природу, и ставит под угрозу развитие и благополучие людей.