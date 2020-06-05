Карантин закончился – все постепенно возвращаются к обычному ритму жизни. Снова начинают работать отделения банков, а также представительства МФО. Впереди лето, появляются новые планы и потребности. А это значит, что может возникнуть необходимость в получении краткосрочного и долгосрочного займа.

Для чего может понадобиться кредит

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