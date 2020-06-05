Женщина закрыла в доме двухлетнего мальчика, а сама пошла по делам.

Как сообщают в ГУНП Харьковской области, ребенка обнаружили сотрудники ювенальной превенции во время совместного рейда с социальными службами.

Также правоохранители выяснили, что мальчик проживает в ненадлежащих условиях. В доме отсутствует пища, ребенок не ухоженный и носит грязную одежду.

Инспектором ювенальной превенции в отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С женщиной проведена профилактическая беседа и разъяснены нормы действующего законодательства, - рассказала инспектор ювенальной превенции Елена Поливана. - С целью контроля за семьями, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, такие рейды будут проводиться и в дальнейшем.