Сегодня в Харькове суд избрал меру пресечения членам общественной организации «POTON» Павлу Онищенко и Николаю Маслову.

5 июня в Харькове прошло заседание Киевского районного суда по избранию меры пресечения членам организации «Потон», которых обвиняют по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное заключение.Заседание началось с опозданием в несколько часов, а у стен суда собрался пикет сторонников организации, которые считают, что квалификация следствия не соответствует вменяемым статьям, так как сотрудники, с которыми у обвиняемых произошел конфликт, не представились.Во время заседания не обошлось и без скандала.Николай Маслов порезал себе руку. По его словам это была "клятвой на крови". Силовики оказали пострадавшему первую помощь, а также вызвали на место происшествия скорую. После этого заседание продолжилось.В результате суд принял решение отправить Маслова и Онищенко под арест на 60 суток без права залога.Напомним, что 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области произошел конфликт между членами организации "POTON" и правоохранительными органами. Машину с правоохранителями, которые, как утверждают в ведомстве, находились по делам на территории района, окружили граждане, называющие себя поселенцами Слобожанской Сечи.Мужчины держали в руках палки, топор и оружие и угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло.После того, как информация о случившемся поступила в полицию, на место прибыли подразделения правоохранительных органов, которые задержали участников конфликта.