Один из участников акции в поддержку организации «POTON» распылил в лицо полицейскому газовый баллон.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, правоохранители открыли уголовное производство в отношении 42-летнего участника акции, который во время конфликта с полицией распылил в лицо одного из стражей порядка содержимое газового баллончика.

«Когда из суда выезжал конвойный автомобиль, возникла незначительная давка, участники акции вели себя агрессивно и с применением физической силы пытались пройти через ворота на территорию суда и помешать судебному процессу. Во время беспорядков 42-летний харьковчанин распылил газовый баллончик в лицо полицейскому», – прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленника задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Также полицейские составили протокол за мелкое хулиганство в отношении еще одного участника конфликта, 24-летнего жителя Одессы.