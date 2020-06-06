Движение транспорта на перекрестке ул. Молочная - ул. Плехановская будет ограничено с 22:00 5 июня до 13:00 7 июня.

по ул. Молочной при движении от пр. Гагарина - только направо на ул. Плехановскую;

по ул. Молочной при движении от пр. Московского - направо на ул. Богдана Хмельницкого и ул. Руставели или налево у Почтового отделения №1 в сторону пер. Власовского;

по ул. Плехановской при движении от ул. Державинской - только направо в пер. Власовский;

по ул. Плехановской при движении от ул. Маломясницкой - только направо на ул. Молочную.

при движении в сторону ул. Власенко: - ул. Молочная - ул. Руставели - пр. Гагарина - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

при движении в сторону Салтовки: - ул. Молочная - ул. Плехановская - пер. Власовский - пл. Защитников Украины и далее по маршруту.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры Харькова, это связано с восстановлением работы ливневой канализации.На этот период движение транспорта будет организовано следующим образом:Также с 22:00 5 июня до 13:00 7 июня автобус №211э будет объезжать закрытый участок следующим образом: