Злоумышленники 42 и 38 лет арестованы на 60 суток с правом внесения залога 420 тысяч гривен. 34-летний мужчину помещен под круглосуточный домашний арест.

Напомним, что 5 июня в Киевском районном суде города Харькова выбирали меру пресечения пяти участникам общественной организации, которые, по версии следствия, 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области напали на правоохранителей.По данному факту следователи открыли два уголовных производства: по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.