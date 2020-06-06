Об этом нардеп написала на своем официальном телеграм-канале.

"Как правило, поздравляя журналистов с профессиональным праздником, все желают интересных тем, сенсаций, творческих успехов, здоровья и счастья.Поддерживаю) Но хочу дополнить!Усложняйте всем нам жизнь, следите за каждым действием политиков и чиновников) Не давайте спуску коррупционерам и наводите страх на «решал» во властных кабинетах. Не прогибайтесь и несите правду.У вас есть власть менять нашу страну. Пользуйтесь ею.С праздником, журналисты!", - написала Светличная.