Харьковщина готовится к проведению внешнего независимого оценивания в условиях пандемии. Сначала традиционно состоится пробное тестирование – с оснащением средствами индивидуальной защиты справились благодаря помощи благотворителей. А вот вопрос доставки защитных средств на основную сессию пока остается открытым.

Харьковщина приступила к подготовке проведения внешнего независимого оценивания.– Мы имеем все нормативные документы на региональном уровне, это развязывает нам руки по включению логистики. Нам фактически есть на что опираться в работе, – отмечает директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.В этом году, по его словам, в Харьковской области для участия в ВНО зарегистрировались 22 710 участников, из них 13 250 – учащихся школ.– Это больше, чем в прошлом году. Дело в том, что в 2020-м одиннадцатиклассников больше, нежели в прошлые годы. Будут задействованы 107 пунктов тестирования – университеты, колледжи, профтехучилища, которые уже подготовили свои помещения, – говорит Александр Сидоренко.Порядок проведения ВНО-2020 по сравнению с предыдущими годами остается неизменным. Однако к процедуре его проведения с учетом пандемии Covid-19 будут определенные требования.– В частности, на пунктах проведения тестирования не допускается скопление участников – допуск будет осуществляться по графику. Попасть на тестирование можно будет только после измерения температуры, обязательно – в защитной маске или респираторе. Люди, у которых температура будет выше 37,2 градуса, и те, у кого обнаружатся признаки респираторных заболеваний, к тестированию не допускаются. Они смогут пройти ВНО в ходе дополнительной сессии. Также на входах в пункты тестирования будут места для обработки рук антисептиками, в аудиториях предусмотрено регулярное проветривание и дежурство медработников, – рассказывает директор ХРЦОКО.Сейчас, как отмечает Александр Сидоренко, главным вопросом в подготовке к ВНО является как раз обеспечение пунктов тестирования средствами индивидуальной защиты, а также доставки этих средств в 107 пунктов.– К проведению пробного тестирования мы подготовились собственными силами – нашли четырех благотворителей, которые нам помогли. Однако остается вопрос логистики на основную сессию ВНО – как средства индивидуальной защиты доставить в пункты оценивания, – рассказывает Александр Сидоренко.Директор регионального центра сообщил, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится в Харьковской области 15 июня, по другим предметам – 17 июня. На онлайн-сервисах результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам – до 23 июня.Основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии. Информация о результатах будет размещена на информационных страницах участников ВНО до 29 июля.Дополнительная сессия ВНО запланирована на 24 июля – 10 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.В области, как и в прежние годы, будут работать округа с центрами в Балаклее, Изюме, Краснограде, Купянске, Лозовой, Чугуеве, Харькове.