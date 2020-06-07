Чтобы воспользоваться новой услугой с помощью мессенджера Viber необходимо иметь подключенное к сети Internet устройство с установленным приложением Viber и знать двенадцатизначный номер единого счета, который указан в платежных документах.

Алгоритм действий следующий. По электронному адресу: viber: // pa? ChatURI = kharkivoblenergobot следует открыть приложение "Харьковоблэнерго". После выбора бота откроется диалог: "Поздравляю! Я робот "Харьковоблэнерго". Для продолжения необходим номер телефона".Для дальнейшей работы в Viber-боте следует вести номер телефона, а затем – номер счета. Бот будет запоминать введенные номера счетов.В случае необходимости получения информации об обесточивании – выбрать в меню пункт "Отключение". Сервис предложит варианты дальнейших действий "Проверка отключения по единому счету (ЕС)" или "Регистрация отключения по ЕС".В первом случае необходимо ввести номер счета, после чего абонент получит информацию о наличии или отсутствии отключения электроэнергии.Если потребитель выбрал пункт меню "Регистрация отключения по ЕС" Viber-бот предложит ввести номер счета и направит уточняющий вопрос "Проверяли ли вы вводные автоматы?" и "У ваших соседей есть электроэнергия?". После ответов абонента "Да" или "Нет", сервис сформирует заявление, в которое можно добавить другую информацию для диспетчера. После чего потребителю останется только отправить заявление с помощью соответствующего пункта меню.Напомним, что в АО "Харьковоблэнерго" внедрены различные способы передачи показаний приборов учета с помощью Viber- и Telegram-ботов, мобильного приложения "Харэнерго", СМС-сообщения на номер 4300, а также непосредственно на корпоративном сайте в "Личном кабинете".