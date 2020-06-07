Ищете простой способ продлить жизнь? Начните регулярно заниматься спортом и добавьте к своей диете имбирь.

Диетологи Джульетта Келлоу и Сара Брюер заявляют, что имбирь может заметно улучшить здоровье кишечника, снизить неприятную симптоматику его заболеваний, а также риск колоректального рака.«Исследования показывают, что имбирь борется с тошнотой, стимулирует выработку желчи, снимает дискомфорт в желудке и ускоряет метаболизм. С его помощью можно улучшить состояние при метеоризме, он противодействует вздутию живота», - отмечают диетологи.Они также обращают внимание на сильное противовоспалительное действие имбиря, за счет которого он облегчает боль при таких состояниях, как, например, артрит.«Обзор пяти исследований показал, что употребление имбиря уменьшило боль почти на треть, а подвижность улучшилась у людей с остеоартритом на 22%», - отмечают диетологи.