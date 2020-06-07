После вынужденного перерыва, связанного с карантином, 3 июня Харьковский художественный музей открыл свои двери для посетителей.

Как сообщили в учреждении, временно музей работает в измененном режиме: с 11.00 до 18.30 ежедневно, кроме понедельника и вторника.В музее можно посетить экспозицию отечественного искусства XVI – начала XX века (на втором этаже). При этом администрация ввела определенные меры предосторожности.В залах можно находиться только в защитной маске, соблюдая при этом дистанцию полтора метра от других посетителей. Количество гостей ограничено – одновременно разрешено принимать до семи человек.