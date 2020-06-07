Народный депутат опубликовала поздравление на своей странице в Facebook.

"Мы празднуем один из величайших праздников для верующих. Он несет в себе все то, во что верят и к чему стремятся абсолютно все люди – надежду.В эти дни мы особенно чувствуем насколько важно ценить простые вещи, быть благодарными за то что имеем и поддерживать друг друга. Несмотря на вызовы времени неизменными остаются ценности, которые каждый из нас держит в своей душе, и которые объединяют нас вместе - сочувствие, милосердие, любовь. Эти качества были и остаются моральной основой украинцев, всегда готовых протянут руку помощи тем, кто в этом действительно нуждается. Независимо от религии и национальности, потому что истинная вера невозможна без добрых дел.С праздником светлой троицы. Желаю здоровья, мира и божьей благодати", - сказала депутат в своем обращении.