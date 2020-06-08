До недавнего времени в Харькове проводили тестирование на Covid-19 методом ПЦР, который показывает, болен ли человек коронавирусом на данный момент. На этой неделе началось тестирование на антитела – иммуноферментное исследование, или ИФА-тестирование, которое дает возможность определить, перенес ли пациент инфекцию в прошлом.

ИФА-тестирование проводится для подтверждения диагноза

Иммуноферментный метод работает быстрее

Обычному человеку придется обращаться к частникам

Как пояснил «Вечернему Харькову» врач-анестезиолог, заведующий кафедрой анестезиологии, детской анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО, доктор медицинских наук, профессор Владимир Корсунов, методика ИФА не заменяет ПЦР-тестирование, а дополняет его.– Полимеразно-цепная реакция – метод, который позволяет выявить нуклеиновую кислоту – ДНК или РНК, смотря какой вирус. Covid-19 – это РНК-вирус, и ПЦР-тест может с не очень высокой частотой (недостаточной, чтобы стопроцентно полагаться на этот метод) выявить, собственно говоря, вирусную частицу а организме человека. Однако он более-менее информативен в течение первых семи дней от начала болезни. На второй неделе эффективность ПЦР-тестирования начинает резко снижаться и к концу второй недели от начала болезни тест будет положительным только у 20% заболевших, то есть у каждого пятого, – рассказывает Владимир Корсунов. – Иммуноферментный анализ в этот период болезни – с конца второй и в течение третьей недели – становится более информативным, более чувствительным, чем ПЦР. ИФА показывает наличие антител в РНК-цепочке.Таким образом, если человек болеет, скажем, три дня, правильнее будет провести ПЦР-обследование, а если третью неделю, то нужно сделать ИФА. Это первый момент – ИФА-тестирование проводится для подтверждения диагноза.– И второй момент – определение выздоровевших людей, – продолжает Владимир Корсунов. –Действительно ли они выздоровели? У выздоровевшего человека даже спустя несколько месяцев будут определяться иммуноглобулины класса G, которые свидетельствуют о том, что он выздоровел. То есть он будет считаться человеком, который не может заболеть в ближайшее время повторно, поэтому больше не представляют угрозы для общества. Кроме того, он может сдавать плазму для изготовления препарата для новых зараженных Covid-19.ИФА-тесты начали делать только сейчас, потому что наборы для иммуноферментного анализа появились в Украине относительно недавно.– Сначала были иммунофлюоресцентные наборы – так называемые быстрые тесты, которые также выявляют антитела в организме в ответ на антиген. Но они дают огромное количество недостоверных результатов. И когда поняли, что это не вариант, начали разрабатывать тест-системы, которые определяют антитела более надежно, то есть ИФА, – уточняет Владимир Корсунов.По словам директора Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины Любови Махоты, иммуноферментный метод – более скоростной. Причем ИФА – прерогатива не только лабцентра, с ним могут работать многие лечебные учреждения, где есть лаборатории, оснащенные оборудованием для иммуноферментного анализа.– Однако подход такой же: они должны верифицироваться, и только тогда могут проводить исследования. А отчитываться будут перед нами. В первый день использования метода ИФА уже было проведено 115 исследований, 45 из них сделано в лабораторном центре, – сообщила директор центра.Министр охраны здоровья Максим Степанов заверил, что данные о количестве ИФА-тестов в сутки будут включаться в общую статистику Минздрава по Covid-19. Это поможет Харьковщине увеличить количество необходимых тестирований для перехода на третий уровень ослабления карантинных ограничений, который вводится в Украине 5 мая.– С увеличением тестирования методом ИФА мы рассчитываем, что возрастет показатель охвата тестированием — это один из критериев, необходимых для введения послаблений карантина, – говорит Любовь Махота. – В сутки их можно провести гораздо больше, чем методом ПЦР. Думаю, что в Харьковской области все будет хорошо, и смягчение карантинных мер нас тоже будет касаться.На бесплатное ИФА-тестирование в государственных медучреждениях могут рассчитывать категории людей, прописанные в Приказе №1227 МОЗ, уточнила Любовь Махота. Обычному человеку, который хочет сделать ИФА-тест, придется обращаться в частную клинику. Цену такого исследования устанавливают сами лаборатории.