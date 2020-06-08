С 3 июня десятигривенные монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Они постепенно заменят в обороте банкноты номиналом десять гривен.

Нацбанк продолжают оптимизировать и обновлять банкнотно-монетный ряд гривны, сообщает пресс-служба НБУ. Новое поколение гривны стало надежным и защищенным, а наличные расчеты – более удобными для граждан. В результате номинальный ряд гривны сократится до 12 номиналов: шесть монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).В НБУ напоминают, что срок обращения монет около 20–25 лет, тогда как банкноты номиналом десять гривен – в среднем один-два года. Поэтому замена банкнот низких номиналов на монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработку денег, объясняют в НБУ.Десятигривенные монеты НБУ будет вводить постепенно. 3 июня в обращении появилось свыше пяти миллионов монет, которые уже распределены между подразделениями Нацбанка в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий). Рассчитываться можно будет и монетами, и банкнотами.По данным Нацбанка, на 1 июня в обращении находилось более 181 млн штук банкнот номиналом десять гривен. Они останутся платежным средством, но через некоторое время в результате естественного износа их заменят монетами.На реверсе десятигривенной монеты размещен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на десятигривенных купюрах. На аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты.Новая оборотная монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим никелевым покрытием.Благодаря увеличенным габаритным размерам десятигривенная монета существенно отличается от новых оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 грн. В частности, у нее есть специальное крупное рифление.