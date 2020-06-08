Если вы думаете, что в лес по грибы ходят только осенью, – ошибаетесь. Сейчас на Харьковщине – грибной сезон в разгаре. Какие грибы так и просятся в корзинку и где их лучше собирать, выяснял «Вечерний Харьков».

Подосиновик так и просится в корзинку

С лесом сейчас настоящая беда

Если «карьера» грибника не дает покоя

Позаботьтесь о правильной экипировке

Харьковчане Елена и Сергей – заядлые грибники. Для них это не промысел, а приятное времяпрепровождение, а в качестве бонуса – вкусный ужин.– Мы, скорее, путешественники, нежели грибники. Любим гулять в лесу, ну а когда попадаются грибы – понятное дело, мы их собираем, – говорит Елена Евдокиенко.Лиственные леса супруги не особо жалуют – и автомобиль для бездорожья не очень приспособлен, да и клещей там слишком много. А вот с хвойным лесом сложились дружеские отношения.– Как правило, ездим в хвойные леса. Они есть под Мерефой, около Змиева, в Печенегах, по дороге на Липцы, на Старом Салтове, – перечисляет Елена.В минувшие выходные с очередной лесной прогулки в селе Артюховка Змиевского района они вернулись с целой кошелкой маслят, подосиновиков, моховиков.– В сумме получилось чуть более 13 килограммов, – довольно улыбается Сергей Сыч.По словам Елены Евдокиенко, при благоприятных условиях грибы растут начиная с конца марта до августа-сентября – вплоть до первых заморозков.– Для этого нужна достаточно высокая влажность, – говорит она. – В этом году в Циркунах еще перед Пасхой местные жители показали нам сморчки – с виду страшные, но очень вкусные. Это самый ранний гриб, который появляется сразу после того, как сходит снег. Правда, в нынешнем году их было очень мало, поскольку зима выдалась на редкость сухой. Примерно через месяц после сморчков пошли маслята. А через две недели – появились белые грибы, подберезовики, подосиновики, моховики. Это основной ассортимент, который мы сейчас собираем.А вот осенью, по словам Елены, можно охотиться на грузди. Они, как правило, растут в тех же достаточно влажных зонах, где и белые грибы.– Осенью также можно собирать рыжики, белые грибы, маслята, польские грибы. Года три назад мы с Сережей собирали польские грибы до середины ноября, когда уже пришли заморозки. Они растут на опушках, которые днем согреваются солнышком, – рассказывает она.Готовят грибы традиционно: отваривают и обжаривают с луком.– Вымачиваем только те грибы, из которых выделяется «молочко» – грузди, рыжики и т.д., – уточняет Елена.Если вы хотите вернуться с тихой охоты с добычей, отправляться в лес нужно с утра пораньше.– В лесу сейчас очень много грибников. И если ты хочешь набрать хотя бы корзинку, нужно выезжать рано. Есть люди, для которых это бизнес. Недавно мы встретили в лесу в Змиевском районе женщину, которая ходит в лес каждое утро – как на работу. Собирает грибы, консервирует и продает. У нее есть постоянные клиенты, – рассказывает Елена Евдокиенко. – Ну а если вы присмотрели какие-то «заветные» места, о которых мало кто знает, в принципе, можно ездить в любое время. У нас было такое место на отшибе – мы ездили туда в субботу и воскресенье и в 11 утра, и в полдень. Насобираем два-три килограмма польских грибов – больше нам и не надо.При этом Елена посетовала, что лесные массивы Харьковщины в последнее время существенно поредели.– Мы любим кататься по лесам. И бросается в глаза огромное количество вырубок – и разрешенных, где бирки сразу ставят на срубы, и неразрешенных, где просто спиливаются целые дубовые рощи. Лесных зон, где мы раньше собирали грибы, становится все меньше и меньше, – сетует любительница тихой охоты. – С лесом сейчас настящая беда. Куда ни поедешь, куда ни глянешь – сплошные проплешины.Начинающим грибникам Елена Евдокиенко советует придерживаться главного правила: бери только тот гриб, который знаешь. Если сомневаешься – лучше не трогай.– Помню, по молодости мы ездили по грибы на Старый Салтов. Насобирали корзинку, а дороге в Харьков остановились около бабушек, которые грибы продавали, – решили проконсультироваться. Из всей корзины съедобных было пять-шесть. После того случая я очень долго грибы не собирала, было страшно, – говорит Елена. – Если вы в грибах не разбираетесь, но полакомиться хочется – лучше сходить за ними а магазин. Сегодня в продаже есть шампиньоны, вешенки, даже белые грибы.Если же не дает покоя «карьера» грибника, изучите суть вопроса, проконсультируйтесь со знающими людьми.– Бывало, если мы какой-то неизвестный гриб находили, клали его отдельно и забирали с собой – чтобы дома все о нем прочесть и узнать. И опять таки, если четко не сказано, что это съедобный гриб, а написано «условно съедобный», я его скорее выброшу, – признается Елена. – Мы, кстати, до сих пор не собираем опята, потому что их легко можно спутать с поганками.– Это должна быть удобная обувь, после дождя – желательно резиновые сапоги. Есть в лесу и змеи. Но за те пять лет, что мы с Сережей катаемся по лесам, я только два раза повстречалась с ними. Один раз это была гадюка: она меня увидела, я – ее, и неизвестно, кто из нас быстрее удирал. Змеи не нападают первыми, если их не беспокоить, – говорит Елена. – Просто нужно помнить, что мы пришли к ним домой. И вести себя соответственно – как в гостях, подстраиваясь под правила, установленные хозяевами.В лесу пригодятся палка и нож. Палкой можно старые листья поднимать – смотреть, не спрятался ли под ними гриб.– Нож мы тоже всегда берем с собой. Маслята срезаем, а белые грибы, насколько я знаю, не рекомендуют срезать – грибница потом гниет, поэтому их выкручивают, – делится опытом Елена Евдокиенко.