В условиях карантина и закрытых границ Слобожанская таможня продолжает работать и наполнять бюджет. Каждый рабочий день таможня перечисляет в бюджет около 48 миллионов гривен.

Наполнение бюджета является главной задачей, отмечают в Слобожанский таможне Гостаможслужбы. Всего с начала года субъекты ВЭД зоны деятельности таможни перечислили в государственный бюджет Украины 4,9 млрд грн, в мае сумма таможенных платежей составила 912,8 млн грн.Ежедневно в рабочие дни таможня перечисляет в бюджет около 48 млн грн.– Таможенное оформление и пропуск товаров, необходимых для экономики страны и жизнедеятельности наших граждан, осуществляется бесперебойно, быстро и оперативно, – отмечают в Слобожанской таможне.В рамках основных бюджетообразующих налогов в госбюджет перечислено:– ПДВ – 839,7 млн грн;– акцизного налога – 6,4 млн грн;– ввозной пошлины – 64,8 млн грн;– платы за таможенное оформление – 0,2 млн грн;– единого сбора – 0,7 млн грн.Дополнительно в мае в госбюджет направлено 56 млн грн. Эти средства удалось получить за счет:– контроля таможенной стоимости товаров – 52,5 млн грн;– классификационной работы – 1,9 млн грн;– контроля по определению страны происхождения – 1,6 млн грн.