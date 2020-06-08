Пакуем чемоданы – уже с 15 июня Украина планирует возобновить рейсы на популярных туристических направлениях: в Турцию, Грецию, Грузию, на Кипр. Авиасообщение с Италией и Испанией пока останется закрытым. На что стоит обратить внимание при поиске сумок для сдачи в багажное отделение самолета и рюкзаков для ручной клади?

Выбирая, следует ориентироваться на несколько критериев.Требования авиаперевозчиков. Если билеты уже на руках, то узнать, чемоданы какого размера разрешает использовать избранный авиаперевозчик, не составит труда.Важно: в случае покупки чемодана на будущее стоит проанализировать базовые требования самых популярных перевозчиков и отталкиваться от них во время поиска хорошего чемодана. Целесообразнее всего приобрести сразу несколько сумок разных габаритов.Полезный объем. Даже маленькие чемоданы и рюкзаки бывают довольно вместительными. Их литраж зависит от количества отделений, толщины стенок и материалов изготовления.Материал изготовления. Лучше всего выбирать модели, изготовленные из ударопрочного пластика или нейлона большой толщины. Они точно «выживут» даже после продолжительного перелета и многочисленных перемещений по багажной ленте.Безопасность. Чтобы защитить личные вещи от посторонних, стоит выбирать чемоданы и сумки с дополнительными механизмами безопасности – например, кодовыми замками, замками с ключами и скрытыми застежками., тоже предъявляются определенные требования.Небольшой размер. Она должна легко помещаться в специальный измерительный кейс, установленный практически в каждом аэропорту.Вес. Чем легче сумка или чемодан, тем больше вещей в нее можно сложить. Соответственно, чтобы путешествовать налегке (с одной только ручной кладью), стоит выбирать модели из текстиля или легкого пластика.Мобильность и маневренность. Важно, чтобы чемодан или сумку для ручной клади было легко переносить в руках во время пересадок или переходов из одного терминала аэропорта в другой.Наличие дополнительной ручки. Основные ручки часто не выдерживают высоких нагрузок, поэтому наличие дополнительных спасет путешественников в непредвиденных ситуациях.