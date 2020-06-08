Пакуем чемоданы – уже с 15 июня Украина планирует возобновить рейсы на популярных туристических направлениях: в Турцию, Грецию, Грузию, на Кипр. Авиасообщение с Италией и Испанией пока останется закрытым. На что стоит обратить внимание при поиске сумок для сдачи в багажное отделение самолета и рюкзаков для ручной клади?Выбирая сумку для перевозки основного багажа, следует ориентироваться на несколько критериев.
Требования авиаперевозчиков. Если билеты уже на руках, то узнать, чемоданы какого размера разрешает использовать избранный авиаперевозчик, не составит труда.
Важно: в случае покупки чемодана на будущее стоит проанализировать базовые требования самых популярных перевозчиков и отталкиваться от них во время поиска хорошего чемодана. Целесообразнее всего приобрести сразу несколько сумок разных габаритов.
Полезный объем. Даже маленькие чемоданы и рюкзаки бывают довольно вместительными. Их литраж зависит от количества отделений, толщины стенок и материалов изготовления.
Материал изготовления. Лучше всего выбирать модели, изготовленные из ударопрочного пластика или нейлона большой толщины. Они точно «выживут» даже после продолжительного перелета и многочисленных перемещений по багажной ленте.
Безопасность. Чтобы защитить личные вещи от посторонних, стоит выбирать чемоданы и сумки с дополнительными механизмами безопасности – например, кодовыми замками, замками с ключами и скрытыми застежками.
К сумке, которую можно взять с собой в самолет, тоже предъявляются определенные требования.
Небольшой размер. Она должна легко помещаться в специальный измерительный кейс, установленный практически в каждом аэропорту.
Вес. Чем легче сумка или чемодан, тем больше вещей в нее можно сложить. Соответственно, чтобы путешествовать налегке (с одной только ручной кладью), стоит выбирать модели из текстиля или легкого пластика.
Мобильность и маневренность. Важно, чтобы чемодан или сумку для ручной клади было легко переносить в руках во время пересадок или переходов из одного терминала аэропорта в другой.
Наличие дополнительной ручки. Основные ручки часто не выдерживают высоких нагрузок, поэтому наличие дополнительных спасет путешественников в непредвиденных ситуациях.