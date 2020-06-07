Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.

Пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения областного ДСНС провели работы по обследованию территории для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Пиротехнические работы проводились в Индустриальном районе города Харькова, а также в Дергачевском и Волчанском районах области.Всего было уничтожено 54 боеприпаса, среди которых 53 минометных мины и 1 артснаряд.Пострадавших нет.