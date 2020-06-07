Накануне Бабаджан Керимов попал в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе полиции, авария случилась 5 июня, примерно в 11 часов, в городе Люботин, на улице Слобожанской, произошла авария с участием автомобилей ВАЗ и Mitsubishi.В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.«Несмотря на все усилия врачей, к сожалению, спасти жизнь полицейского не удалось. Сегодня от тяжелых полученных травм патрульный умер. Ему было всего 19 лет», – сообщают в ведомстве.