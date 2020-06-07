Предлагаем вашему вниманию дайджест основных новостей Харьковской области за 1 - 7 июня.

COVID-19: Статистика по Харьковской области:

В Харькове, 1 июня, на улице Культуры мать с ребенком выпала из окна 19 этажа. Получив смертельные травмы, женщина и ее ребенок скончались на месте.В Харькове нет современных видеокамер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Так что так называемые письма счастья с QR-кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем нарушения, харьковским водителям пока не поступают.Руководитель Лабораторного центра Любовь Махота прокомментировала ситуацию с заболеванием сотрудников учреждения.Журналисты выяснили, что владельцем жилплощади является некто Кирилл Андреевич Шалимов, который, согласно открытым реестрам, не имеет никакого бизнеса. Зато он фигурирует на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик.Одиозный чиновник возглавит аппарат Харьковской областной государственной администрации.Как сообщают очевидцы, трагедия произошла в результате столкновения автомобиля УАЗ и ВАЗ 21099Как сообщили в пресс-службе полиции, патрульный получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло 5 июня в городе ЛюботинЗа неделю в Харьковской области лабораторно подвердилислучаев заболевания коронавирусной инфекцией;человек скончались;человек выздоровел.