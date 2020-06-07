Предлагаем вашему вниманию дайджест основных новостей Харьковской области за 1 - 7 июня.
Трагедия в центре Харькова – погибли мать и ребенокВ Харькове, 1 июня, на улице Культуры мать с ребенком выпала из окна 19 этажа. Получив смертельные травмы, женщина и ее ребенок скончались на месте.
В Харькове пока нет камер, фиксирующих превышение скоростиВ Харькове нет современных видеокамер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Так что так называемые письма счастья с QR-кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем нарушения, харьковским водителям пока не поступают.
В Харьковском лабораторном центре вспышка заболевания COVID-19 среди персоналаРуководитель Лабораторного центра Любовь Махота прокомментировала ситуацию с заболеванием сотрудников учреждения.
Глава ХОГА с семьей живет в квартире сторонника "Малороссии" из базы МиротворцаЖурналисты выяснили, что владельцем жилплощади является некто Кирилл Андреевич Шалимов, который, согласно открытым реестрам, не имеет никакого бизнеса. Зато он фигурирует на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик.
Организатора скандальных танцев в Херсонском облсовете без конкурса взяли работать в ХОГАОдиозный чиновник возглавит аппарат Харьковской областной государственной администрации.
В Харькове смертельное ДТПКак сообщают очевидцы, трагедия произошла в результате столкновения автомобиля УАЗ и ВАЗ 21099
В Харькове скончался 19-летний полицейскийКак сообщили в пресс-службе полиции, патрульный получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло 5 июня в городе Люботин
COVID-19: Статистика по Харьковской области:За неделю в Харьковской области лабораторно подвердили 168 случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
5 человек скончались;
61 человек выздоровел.