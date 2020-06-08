Женщина скончалась после нескольких недель в реанимацииПеченежский районный суд вынес приговор жителю Чугуева, который проходил обвиняемым сразу по трем уголовным делам - нанесении легких телесных повреждений своему знакомому, краже канализационного люка, а также нанесении многочисленных повреждений своей сожительнице, в результате которых женщина скончалась в больнице.
Так, согласно опубликованным в реестре данным, в декабре 2017 года, после распития алкогольных напитков у обвиняемого возник конфликт с своим знакомым, из-за чего он сначала нанес обухом топора по ноге и голове, а потом начал избивать его кулаками. К счастью, пострадавший отделался легкими телесными повреждениями.
Примерно в то же время, в конце ноября - начале декабря 2017, мужчина был пойман на краже канализационного люка.
Спустя год, в октябре 2018, будучи в состоянии алкогольного опьянения у мужчины возник конфликт со своей сожительницей, на почве которого он жестоко начал избивать женщину палкой и кулаками, нанеся, согласно данным экспертизы, несколько десятков ударов, следствием которых стали многочисленные повреждения внутренних органов и травма головы. Через несколько недель женщина скончалась в реанимации Чугуевской больницы.
Изучив все обстоятельства дела, учитывая то, что согласно закону менее строгое наказание поглощается более строгим, суд приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти.