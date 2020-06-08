Вечером 7 июня на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в поселке Старая Покровка

Как сообщает пресс-служба областной ГСЧС, прибывшие на место пожарные выяснили, что огнем почти полностью был охвачен жилой дом, а площадь пожара составила около 50 кв.м. Во время проведения разведки спасатели обнаружили тело владельца дома, мужчины 1954 года рождения.За час пожарные сумели локализировать возгорание, а полностью потушить пожар удалось лишь спустя четыре часа.Причины пожара устанавливаются.