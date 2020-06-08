Объем реализованной продукции упал на 16% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщают в Главном управлении службы статистики в Харьковской области, региональная промышленность продолжает показывать негативную тенденцию.Так, за январь-апрель 2020 года объем реализованной продукции составил лишь 55,9 млрд грн, в то время как за аналогичный период в 2019 году промышленность области реализовала продукции на 66,5 млрд. грн.Кроме того, согласно опубликованным данным, на 9 млрд. грн. сократился объем добывающей и перерабатывающей промышленности (41,5 млрд. грн. в 2020 году и 50,5 в 2019),Добывающая промышленность и разработка карьеров сократила объем на 8.7 млрд. грн. (11,7 млрд. в 2020 году и 20,4 в 2019), а также на 300 млн. грн. сократила объем перерабатывающая промышленность (29,7 млрд. в 2020 году и 30 млрд. в 2019)