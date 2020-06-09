Климатолог Светлана Бойченко прогнозирует, что в Украине будут "погодные качели" - резкие изменения погодных условий от холодных к теплым, от влажных к сухим, лето может быть неожиданно прохладное, затяжное и дождливое.

- Продвигаясь по климатическому историческому прошлому в соответствии с результатами инструментальных наблюдений, мы можем попасть то в потепление, то в похолодание. Повторюсь, сейчас мы проходим "максимум потепления". К 30-40-м годам это температурное колебание будет иметь нисходящую волну на фоне общего потепления, но в 2060-2070-е годы волна снова займет восходящее положение (эти периоды приблизительно длятся 60 лет), - рассказала она.По словам Бойченко, температурные колебания имеют природный характер. Согласно некоторым гипотезам, эти волны может формировать вулканическая деятельность, а также океан. Однако не следует забывать и о внешних факторах, которые могут формировать такого типа колебания.- Механизм влияния вулканов доказан. Вулканы извергают свой материал в стратосферу, на высоту 20-25 км, происходит загрязнение стратосферы газами, пеплом. Выбросы, например, SO2 в стратосфере приводят к образованию сульфатных аэрозолей. Эти аэрозоли могут пребывать в стратосфере до нескольких лет, выполняя роль антипарниковых компонентов, - сказала Бойченко.Она отмечает, что учеными замечено, что после мощных извержений на земле наступает похолодание. Но важно, чтобы эти извержения были в экваториально-тропической зоне, тогда они разносятся по всему земному шару. Если извержение ближе к полюсу, то действие имеет локальное и минимальное влияние на климат.- Кроме того, если в атмосферу попадет космическое тело, метеорит, то газо-аэрозольное загрязнение атмосферы также приведет к похолоданию на планете. То есть в земной климатической системе имеются как внешние, так и внутренние регуляторы, - объяснила Бойченко.По ее словам, увеличение мощности природных явлений проявляется масштабностью на территории Украины.- Это более резкие перепады температур (температурные качели), ураганные ветры, пылевые бури, ливни, засухи и более мощные смерчи. Аномальные явления стали больше распространяться по территории Украины. Если раньше они имели локальный характер, то сейчас затрагивают большие территории, - сказала она.