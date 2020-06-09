Многие эксперты считают внутренний туризм хорошим шансом, способным возродить туристическую отрасль в период пандемии и карантинных ограничений. Однако ухватятся ли за такую перспективу туроператоры?

Основная ставка делается на сельский туризм

Люди устали сидеть в квартире

Энтузиазма не наблюдается

В Европе внутренний туризм всегда пользовался популярностью, а в период пандемии и вовсе стал трендом.— В Нидерландах, например, очень популярен экотуризм, отдых в кемпингах, — рассказывает харьковчанка Юлия, которая сейчас проживает в Северной Голландии. – В палаточные городки на природе отправляются целыми семьями в отпуск, проводят там уик-энды. Но это отдых со всеми удобствами: не в привычных украинцам походных палатках, а в комфортных жилищах, где вместо надувного матраса – кровати с постельным бельем, вместо пенька – удобная мебель, есть туалет, ванная и даже горячая вода.Могут ли сегодня предложить такие условия украинские турагентства? Вопрос риторический.– Если отрасль хочет выкарабкаться из глубокой ямы, которую ей выкопал коронавирус, к этому нужно стремиться, – считает директор «Харьковского организационно-методического центра туризма» Валентина Холодок. – Для развития внутреннего туризма в Украине есть все предпосылки. Скорее всего, это будут путешествия небольшими группами – кратковременные семейные уик-энды.Основная ставка делается сегодня на сельский туризм.— Однако даже в сельской местности будет востребован совсем иной туристический продукт, — замечает Валентина Холодок. — И тут нам нужно подумать что именно предложить туристам, как усовершенствовать, какие изюминки найти (возможно, какие-то гастрономические), чтобы людям было интересно.Также это может быть комфортный выезд на природу.— Прежде всего потому, что люди за время карантина устали находиться в своих квартирах, у них есть желание выйти из четырех стен и пообщаться с природой, восстановить физические силы и психику, — говорит эксперт.Также, по мнению Валентины Холодок, в тренде будет экологический туризм.— Тут нужно проводить работу с национальными природными парками. Понять, что именно они сейчас могут предложить туристам, — продолжает она.Не исключает директор центра туризма и то, что может развиваться велотуризм. Но это будет уже более современный вариант.— У нас есть множество примеров за границей, когда туристы живут в палатках, но палатки эти оснащены и Wi-Fi, и кроватями, и кондиционерами… Возможно, и Украина пойдет по этому направлению, — надеется эксперт.Однако люди, которые непосредственно работают в туристическом бизнесе, в радужную перспективу внутреннего туризма не верят и рассматривают такую возможность без энтузиазма.— Я не верю в украинский внутренний туризм – его у нас нет как бизнеспродукта, на котором можно зарабатывать, — говорит вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. — Да, есть места, куда можно самостоятельно поехать, сев в машину и потратив кучу денег. Но соизмерения качества, цены и инфраструктуры… у нас этого нет. И если говорить о перепрофилировании туристического организованного бизнеса на внутренний туризм, то процентов 90 туристических компаний уйдет с рынка вообще, а остальные уволят половину сотрудников. Не верю я во внутренний туризм. Как только объявят, что можно лететь, – все турагенты, переключившиеся на внутренний туризм, моментально его бросят и никогда к нему не вернутся, а займутся привычным делом – выездным туризмом.