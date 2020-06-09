Учитывая жаркую погоду в Украине, врачи поделились советами о питании и поддержке организма. Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала о том, что в такой период следует уменьшать количество употребляемых мясных продуктов.

По словам эксперта, метаболизм в жару замедляется естественным образом, а мясо требует длительного усвоения. В результате могут возникнуть опасные процессы. Врач заметила, что «говядина, свинина, баранина перевариваются до пяти часов и могут усугублять проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также вызывать отравление организма».Совет медика для питания в жаркую погоду: есть больше овощей, содержащих влагу и витамин C, мясу и колбасе предпочитать птицу, рыбу, морепродукты.- На завтрак хорошо есть, например, омлет с овощами, на обед – овощные холодные супы. На ужин: птица, рыба с овощами, фруктово-ягодный десерт, - поделилась Аплетаева.Для поддержки организма врачи советуют, прежде всего, не допускать обезвоживания, пить в течение дня воду. Вместо черного чая, по их мнению, следует употреблять зеленый, травяной, фруктовый, а кофе ограничивать одной-двумя чашками.Кардиолог Мехман Мамедов заметил, что пиковые периоды жары, занимающие середину дня, правильнее дома или в тени. Помещения необходимо чаще проветривать (два-три раза в день), помимо этого – совершать ежедневные прогулки, при необходимости принимать днем душ.