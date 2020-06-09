Огромное количество форм и вариантов подушек для путешествий выпускается для того, чтобы каждый мог подобрать наиболее удобную именно для себя. Какие нюансы нужно учесть при выборе?В первую очередь необходимо определить самую удобную позу для сна в сидячем положении. Если нравится спать на боку – лучше всего подойдет U-образный вариант, на спине, запрокинув голову – актуальной станет подушка в виде кости или рулона.
Не менее важен и материал. Синтетические ткани более практичны – они легко стираются и быстро сохнут. Но телу все-таки приятнее, если чехол натуральный. В крайнем случае можно обмотать подушку платком из хлопка или льна либо самостоятельно сшить чехол.
Не на последнем месте и наполнитель. В случае с надувными подушками – это воздух, который сегодня считается не самым лучшим вариантом, поскольку со временем все хуже держит форму. Стоит отдать предпочтение более жесткому наполнению – пенополистирольным шарикам или пене с эффектом памяти.
Принципы выбора дорожной подушки одинаковы практически для всех видов транспорта. Однако если в самолете придется провести не один час, то к этому вопросу стоит подойти особо тщательно. Кроме наиболее удобной формы и варианта наполнителя, необходимо обратить внимание и на такие, казалось бы, мелочи:
– качество швов – все они должны быть внутренними, нигде не выступать, чтобы во время сна не мешать полноценному отдыху;
– в варианте с надувными подушками для путешествий выбирайте изделия с прячущимся клапанами наддува. Такие детали в качественных изделиях прячутся внутрь, а не выступают. Также обратите внимание на внешний слой, он должен быть мягким и впитывающим, чтобы голова и шея не потели на резине.
– жесткость – она должна быть достаточной, чтобы поддерживать голову и шею несколько часов.