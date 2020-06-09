Огромное количество форм и вариантов подушек для путешествий выпускается для того, чтобы каждый мог подобрать наиболее удобную именно для себя. Какие нюансы нужно учесть при выборе?

В первую очередь необходимо определить самую удобную позу для сна в сидячем положении. Если нравится спать на боку – лучше всего подойдет U-образный вариант, на спине, запрокинув голову – актуальной станет подушка в виде кости или рулона.Не менее важен и материал. Синтетические ткани более практичны – они легко стираются и быстро сохнут. Но телу все-таки приятнее, если чехол натуральный. В крайнем случае можно обмотать подушку платком из хлопка или льна либо самостоятельно сшить чехол.Не на последнем месте и наполнитель. В случае с надувными подушками – это воздух, который сегодня считается не самым лучшим вариантом, поскольку со временем все хуже держит форму. Стоит отдать предпочтение более жесткому наполнению – пенополистирольным шарикам или пене с эффектом памяти.Принципы выбора дорожной подушки одинаковы практически для всех видов транспорта. Однако если в самолете придется провести не один час, то к этому вопросу стоит подойти особо тщательно. Кроме наиболее удобной формы и варианта наполнителя, необходимо обратить внимание и на такие, казалось бы, мелочи:– качество швов – все они должны быть внутренними, нигде не выступать, чтобы во время сна не мешать полноценному отдыху;– в варианте с надувными подушками для путешествий выбирайте изделия с прячущимся клапанами наддува. Такие детали в качественных изделиях прячутся внутрь, а не выступают. Также обратите внимание на внешний слой, он должен быть мягким и впитывающим, чтобы голова и шея не потели на резине.– жесткость – она должна быть достаточной, чтобы поддерживать голову и шею несколько часов.