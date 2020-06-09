Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил успехи украинского футбола - победу на молодежном чемпионате мира и выход главной команды на чемпионат Европы.

"Прошлый год стал невероятным для вас, для вашей футбольной ассоциации, для вашего футбола. Вы - чемпионы мира! Вы получили титул среди 20-летних в финале против Южной Кореи в Польше. Мы все помним ту игру и эмоции несколько месяцев назад, которые вы дарили всему украинскому народу. И не только ему, но и фактически всему миру.Вы также блестяще квалифицировались на Евро. На следующее Евро, которое состоится уже через год. Ваш главный тренер Андрей Шевченко - фантастический игрок и замечательный человек, воплощающий в жизнь футбольные ценности", - цитирует Инфантино УАФ.