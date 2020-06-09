Для заядлого путешественника коронавирус – не преграда. Едва дождавшись послабления карантина, непоседы тут же засобирались в дорогу. В длительных перелетах, поездках в автомобиле или на автобусе неизменным спутником станет подушка для путешествий. Какую выбрать?

Подушка для путешествий выполняет сразу несколько функций:– снимает напряжения с шейных мышц;– становится отличным средством профилактики возникновения болевых ощущений;– снижает утомляемость в дороге или во время ожидания рейса;– предотвращает развитие остеохондроза;– сохраняет нормальное кровообращение, особенно приток крови к мозгу, поэтому при ее использовании нет неприятной головной боли, головокружения из-за недостатка кислорода.Существует множество видов подушек разной формы.– такая подушка надевается сзади и предупреждает опрокидывание или наклонение головы в сторону во время сна или отдыха. Чаще всего такой вариант выбирают водители или таксисты, которые проводят много времени в ожидании.– один из самых популярных вариантов. Фиксируется на шее, надежно поддерживая мышцы. При этом ее размер достаточен, чтобы можно было слегка наклонить форму и подремать при желании.для тела – самая большая по размеру, чем-то похожа на коромысло, один конец которого упирается в спинку кресла, а второй в сиденье. Верхняя часть его широкая, поэтому можно положить на нее голову и с комфортом уснуть.– такой вариант подушки для сидения не предусматривает фиксации на теле, а крепится на кресле или просто кладется на горизонтальную поверхность.Отличаются подушки для путешествий не только формой, но и наполнением.подушки – самые компактные, после выпускания воздуха занимают совсем мало места, поэтому их легко возить с собой. В то же время они наиболее хрупкие, поэтому лучше не хранить вместе с такой вещью острые предметы. Прокол может привести аксессуар в негодность.подушки для путешествий более объемные, поэтому не всем хочется таскать их в дорожной сумке. Но у таких вещей есть свои достоинства. Наполнение таких аксессуаров часто оказывается намного удобнее воздуха и дает больший комфорт во время сна в дороге. Также они могут изготовляться со съемными чехлами, что позволяет их стирать.Подушки для путешествийимеют внутри специальную пену, которая запоминает отпечатки формы шеи и головы. Через некоторое время после использования аксессуар приобретает первоначальный вид.. Они круглые, с отверстием посередине, поэтому согнув такую подушку, можно получить удобный воротник для шеи или, если это необходимо, использовать для сидения.