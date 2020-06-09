Еда – это не только источник энергии, но и залежи огромного количества полезных ископаемых, то есть веществ. По идее вместе с едой мы должны получать витамины, минералы, кислоты и прочие важные элементы в нужном количестве. А если все-таки чего-то не хватает, как узнать, чего именно? Люда В.

Что влияет на содержание витаминов

Чего не хватает в организме

Что стоит учесть

Природа дала человеку все, чтобы он мог, даже не слезая с дерева или не выходя из пещеры, получать все нужные для существования вещества из пищи. Однако тут вмешалась цивилизация, и баланс важнейших элементов в еде несколько нарушился. В эпоху фаст-фуда и новых технологий приходится внимательно следить за питанием и своевременно оздоравливаться продуктами, которые содержат недостающие витамины и минералы.Количество действующих витаминов в еде зависит от разных факторов. Бесполезно, например, искать витамин С в мясе, а D – в моркови. Их там нет и никогда не было. Немаловажен сезон, когда выращен тот или иной плод – тепличные овощи менее полезны, чем грунтовые. Длительность хранения продукта перед попаданием в тарелку тоже имеет значение, ибо со временем количество витаминов катастрофически уменьшается. Кроме того, большинство витаминов не выдерживают испытания высокими температурами, а некоторые не усваиваются без жира.Высчитывать в миллиграммах содержание витаминов в продуктах здравому человеку, конечно, и в голову не придет. Однако иметь под рукой некую шпаргалку не помешает.снижение остроты зрения, особенно ночью; сухость кожи и слизистых, жжение; сухость и ломкость волос.витамин А (ретинол) – участвует в формировании зрительного пигмента, а также кожи и слизистых; способствует росту костей, ногтей и волос; повышает скорость реакции человека на те или иные раздражители; защищает клетки от перерождения.морковь, цитрусовые, сливочное масло, печень, яйца, рыбий жир. Не забудьте, что ретинол – жирорастворимый, поэтому без масла теряет всякий смысл. Кроме того, он очень боится воздуха, а вот тепловую обработку выдерживает с честью.бесконечные простуды; варикоз, ломкость капилляров; частые кровотечения из носа и десен.витамин С (аскорбиновая кислота) – повышает сопротивляемость инфекциям; укрепляет сосуды; защищает от ядов; препятствует старению клеток.цитрусовые, зелень, ягоды, шиповник, облепиху, квашеную капусту и моченые яблоки. Запомните, что аскорбинка разрушается на воздухе и при контакте с железом, при температурной обработке сохраняется только в кислой среде.нарушение обмена; апатия, вялость, мышечная слабость; бесплодие; постоянные головные боли.витамин Е – препятствует старению клеток; укрепляет сердечную мышцу; уменьшает вредное воздействие радиации; защищает репродуктивную систему.печень, яйца, растительное масло, орехи, семена подсолнечника, яблок и груш, бобовые. Витаминчик – жирорастворимый, без масла даже не подходите.хрупкость костей; выпадение и разрушение зубов; артрит.витамин D – укрепляет кости; нормализует свертываемость крови.молоко, яйца, жирную рыбу, печень трески. Солнечный витамин тоже жирорастворимый и любит масло. К тому же он устойчив к нагреванию, но воздух и свет терпеть не может.плохой сон; подавленное настроение; ослабление памяти; выпадение волос и ломкость ногтей.витамины группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В9, В12) – улучшают работу нервной системы; стимулируют умственную деятельность; регулируют обменные процессы; оздоравливают кожу, волосы и ногти.печень, яичный желток, бобовые, крупы, дрожжи, капусту брокколи, шпинат. Усвояемость витаминов группы В снижают сахар, кофе, алкоголь, сигареты.хрупкость капилляров; синяки на теле; быстрая утомляемость; боли в ногах.витамин Р – укрепляет капилляры; способствует усвоению и накоплению витамина С; повышает устойчивость организма к инфекциям.Что есть: цитрусовые, абрикосы, черноплодную рябину, шиповник, ежевику, черную смородину, чай, кофе, вино и пиво. Витамин Р – очень хрупкий, разрушается под действием света, воздуха, высокой температуры и даже воды.лишний вес; угри, жирная кожа; тошнота.витамин N (липоевая кислота) – способствует нормальной работе печени; выводит из организма токсические элементы; снижает уровень холестерина в крови; регулирует обмен.говяжью печень и мясо, молоко, капусту. Липоевая кислота без масла – никуда, поскольку жирорастворимая. Выводится из организма с большим количеством углеводовкровотечения, в том числе внутренние.витамин К – нормализует свертываемость крови; ускоряет заживление ран.яичный желток, рыбий жир, печень, тыкву, помидоры, зеленый горошек. Особые приметы витамина К – жирорастворимый, поэтому без масла не усваивается.Суточная норма витаминов зависит от возраста человека, его пола, физической и умственной активности. При этом различные витамины по-разному ведут себя в организме. Например, А и D могут накапливаться про запас. Это, кстати, неплохо бы учесть, поскольку переизбыток витаминов не менее вреден чем авитаминоз. Впрочем, и расходуются эти элементы почем зря, поэтому «закрома» нужно пополнять регулярно и своевременно.Ряд витаминов (К, В3, В6) в небольшом количестве синтезируются в кишечнике, поэтому их дефицит возникает нечасто.И, наконец, некоторые важные процессы в организме происходят только при взаимодействии нескольких витаминов одновременно. Например, содружество А, С и Е становится мощнейшим антиоксидантом и защитником организма от старения и злокачественных заболеваний.