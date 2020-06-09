Уже смирилась с тем, что при гипертонии приходится постоянно принимать препараты для снижения давления. Тем не менее хотелось бы понимать, как бороться с высоким давлением естественными способами. Что советуют специалисты? Людмила Лаптева

Немецкий кардиолог Мартин Халь рассказал о легком способе снизить высокое артериальное давление. По его словам, ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления на пять-восемь миллиметров ртутного столба, пишет Focus.Врач также советует добавить езду на велосипеде и бег трусцой, однако рекомендовал не перегружать организм. Кроме того, эксперт рекомендует сократить потребление колбасы, сыра и хлеба, есть побольше овощей. Мартин Халь подчеркнул, что если все пациенты с гипертонией будут помнить об этих правилах, то количество инсультов и сердечных приступов снизится на 50%.Чтобы избежать скачков артериального давления, врачи советуют включить в рацион некоторые продукты. Так, 200 граммов черники в день помогут снизить АТ на несколько единиц, сообщает Daily-Express. По словам специалистов, ежедневное употребление этой ягоды приводит к улучшению кровообращения уже через месяц – кровяное давление снижается на 5 мм рт. Кроме того, опыты показали, что соединение в семенах подсолнечника блокирует фермент, который заставляет кровеносные сосуды сужаться, а магний, содержащийся в семечках, снижает уровень артериального давления.Еще одним продуктом, понижающим давление, эксперты назвали грецкий орех. Специалисты предлагают заменить им продукты с насыщенными жирами, которые содержатся в пище животного происхождения, а также в пирожном и печенье.