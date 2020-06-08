Информация о происшествии на проспекте Науки поступила в полицию 8 июня около 10:10.

На месте полицейские обнаружили 37- летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который, по предварительным данным, выстрелил из оружия "Форт-17Р" и попал себе в надбровную область. По его словам, причиной поступка стала ссора с женой. Сейчас гражданин госпитализирован в больницу. По имеющейся информации, его жизни ничего не угрожает.Полицейские изъяли оружие.Сообщение зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия выясняются.