В результате ссоры 30 и 28-летние мужчины получили ножевые ранения.Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, 7 июня около 21:00 в полицию поступило сообщение о драке группы граждан во дворе одного из домов по улице Гарибальди.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами. Пострадавшие были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта.