С ребенком все в порядке, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, сегодня в Красноградское отделение полиции Харьковской области поступило сообщение от жителя села Натальино о том, что его сын сбежал во время прогулки по лесу. Мужчина в течение часа самостоятельно пытался найти ребенка.По тревоге был поднят личный состав Красноградского, Зачепиловского и Кегичевского отделений полиции.В ходе поисков сотрудники группы реагирования патрульной полиции Красноградского отдела полиции спустя полтора часа поисков установили местонахождение ребенка.В настоящее время решается вопрос о привлечении отца мальчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.